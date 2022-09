0:3 daheim: Turbine gegen Aufsteiger Duisburg ohne Chance

Turbine Potsdam hat im ersten Heimspiel der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga der Frauen eine große Enttäuschung hinnehmen müssen. Gegen Aufsteiger MSV Duisburg unterlag das Team von Trainer Sebastian Middeke deutlich mit 0:3 (0:1). Doppeltorschützin Yvonne Zielinski (11. Minute, 72.) und Kaitlyn Parcell (52.) sorgten für den verdienten ersten Saisonsieg für den MSV.

Potsdam - Die Turbinen fallen mit nur einem Punkt nach zwei Spieltagen vorerst ins untere Tabellendrittel zurück.

1285 Zuschauer im Karl-Liebknecht-Stadion bekamen eine Partie geboten, die nicht auf allerhöchstem fußballerischem Niveau stand. Nach einer Unstimmigkeit in der Turbine-Abwehr kam die Duisburgerin Zielinski völlig frei vor dem Potsdamer Tor zum Schuss und erzielte die frühe Führung für den MSV. Die Gastgeberinnen brauchten einige Zeit, ums sich vom Schock des frühen Rückstandes zu erholen. Kapitänin Noemi Gentile, sorgte mit einem Schuss über das Tor für den ersten Abschluss im Spiel der Potsdamerinnen (24.). Turbine fand dann etwas besser ins Spiel, doch mit dem 0:1 ging es in die Pause.

Kurz nach Wiederbeginn der nächste Turbine-Rückschlag, als sich Gentile ohne gegnerische Einwirkung am Knie verletzte und vom Platz getragen werden musste. Bereits in der ersten Halbzeit schied die erfahrene Jennifer Cramer bei ihrem Heimcomeback nach über vier Jahren mit einer Oberschenkelverletzung aus. Zu allem Überfluss gelang der zur Pause eingewechselten Kaitlyn Parcell der zweite Treffer für die Gäste (52.). Turbine versuchte sich in die Partie zurück zu kämpfen, doch die MSV-Frauen sorgten nach einem Konter durch Zielinski für klare Verhältnisse. dpa