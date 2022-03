Datenzentrum des Gammastrahlenobservatoriums verlegt

Das wissenschaftliche Datenzentrum des internationalen Gammastrahlenobservatoriums CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory) entsteht in Zeuthen bei Berlin. Es soll Wissenschaftler aus der ganzen Welt anziehen, die die Daten analysieren und wichtige Erkenntnisse über das Universum liefern, sagte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Mittwoch anlässlich der Grundsteinlegung.

Zeuthen - Mit Hilfe des Observatoriums werden neue Einblicke in die extremsten und stärksten Ereignisse im Universum ermöglicht. Dabei geht es um das Verständnis des Ursprungs und der Rolle kosmischer Teilchen oder die Erforschung der Umgebung Schwarzer Löcher.

Auf dem Campus in Zeuthen ist bereits das Deutsche Elektronen-Synchrotron (Desy) vor Ort und betreibt eine der weltweit größten Forschungsgruppen in der Gammaastronomie. Mit etwa 280 Mitarbeitern zählt es zu den größten Wissenschaftseinrichtungen in Brandenburg. Durch das Datenzentrum entstehen etwa weitere 60 Arbeitsplätze.

Das Observatorium soll bis zu zehnmal empfindlicher sein und nach den Angaben eine bislang noch nie erreichte Genauigkeit beim Nachweis hochenergetischer Gammastrahlen erreichen. Wenn die aus dem Universum auf die Erdatmosphäre trifft, gibt es in der oberen Atmosphäre kurze Lichtblitze, sogenannte Cherenkovstrahlung.

Das Gebäude wird im Rahmen einer institutionellen Zuwendung an das Helmholtz-Forschungszentrum Desy mit Bundesmitteln von rund 9,9 Millionen Euro und Mitteln des Landes in Höhe von 1,1 Millionen Euro finanziert. dpa