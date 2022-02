Demonstrationsgeschehen gegen Corona-Maßnahmen rückläufig

Das Demonstrationsgeschehen mit Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen ist nach Angaben von Innenminister Michael Stübgen (CDU) in Brandenburg leicht rückläufig. Bereits seit vier Wochen sei entgegen dem Bundestrend in Brandenburg kein nennenswerter Aufwuchs bei der Zahl der Teilnehmer und der Demonstrationen mehr zu beobachten, berichtete Stübgen am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags.

Potsdam - Zuletzt sei die Zahl der Teilnehmer zurückgegangen.

Die meisten Demonstrationen fanden seit Dezember jeweils montags statt. Die Polizei zählte am vergangenen Montag rund 18.000 Teilnehmer. Am Montag vergangener Woche waren es noch etwa 22.000 und eine Woche zuvor knapp 25.000 Menschen gewesen.

Die Polizei registrierte seit Dezember bis zu 130 Versammlungen gegen die Corona-Regeln pro Woche - davon waren meist zwei Drittel nicht angemeldet. Ein Hotspot sei Cottbus gewesen. Bei den Versammlungen sei massiv gegen die Auflagen wie Abstandsgebot und Maskenpflicht verstoßen worden, sagte Stübgen.

Daraufhin habe die Polizei Ende Januar für zwei Wochen ein generelles Verbot unangemeldeter Versammlungen in Cottbus erlassen, sagte Stübgen. Dieses Verbot hatte das Verwaltungsgericht Ende vergangener Woche gekippt. Nach Angaben von Stübgen habe die Polizei gegen diese Entscheidung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) eingelegt und aufschiebende Wirkung beantragt. Darüber wolle das OVG voraussichtlich am Donnerstag entscheiden, sagte Stübgen. dpa