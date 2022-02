Deutlich weniger Demonstranten bei Corona-Protesten

Die Zahl der Teilnehmer auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen nimmt in Brandenburg weiter ab. Am Montag zählte die Polizei 10.500 Demonstranten, wie das Präsidium in Potsdam am Dienstag mitteilte. Das waren knapp zwei Drittel weniger als noch vor fünf Wochen. Am 17. Januar erfasste die Polizei noch etwa 26.000 Teilnehmer. Auch die Zahl der unangemeldeten Demos ging demnach zurück:

Potsdam - am Montag waren es 42, am Montag vor fünf Wochen noch 63.

In der Woche vom 15. bis zum 21. Februar sind dem Präsidium 112 Versammlungen mit thematischem Bezug zum Pandemiegeschehen bekannt geworden. In der Vorwoche waren es noch 127. Von den 112 Versammlungen sei etwa die Hälfte angemeldet gewesen. 71 Strafanzeigen hätten die Polizisten in diesem Zeitraum gefertigt, meist wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, aber auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Polizisten. Zudem seien mehr als 172 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen worden.

Allein am Montag seien es mehr als 48 Strafanzeigen und über 110 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gewesen. 11 der 77 Versammlungen am Montag waren laut Polizei von Befürwortern der Corona-Maßnahmen. In Cottbus hatten sich am Montag knapp 500 Menschen versammelt.

Brandenburg plant, die Corona-Maßnahmen stufenweise weiter zu lockern. dpa