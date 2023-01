Deutlich weniger Mehrfachstraftaten von Asylbewerbern

Die Zahl der Asylbewerber, die mehrfach an Straftaten in Brandenburg beteiligt waren, ist von 2018 bis 2021 um fast 40 Prozent zurückgegangen. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervor. Laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik gab es 2021 in Brandenburg 1680 Straftaten von Asylbewerbern, die jeweils an mindestens zwei Straftaten beteiligt waren.

Potsdam - Drei Jahre zuvor seien es noch 2884 Taten von diesen Mehrfach-Straftätern gewesen.

Die Zahlen für 2022 werden erst im kommenden Frühjahr veröffentlicht. Menschen werden als Mehrfachtatverdächtige bezeichnet, denen eine Beteiligung an zwei oder mehreren Delikten vorgeworfen wird. Auf diesen Personenkreis bezog sich die AfD-Anfrage.

Der Kriminalitätsstatistik zufolge kam es 2021 mit 666 Delikten am häufigsten zu Diebstählen von Asylbewerbern, die an mindestens zwei Straftaten beteiligt waren. An zweiter Stelle folgten mit 446 Fällen Roheitsdelikte wie Körperverletzungen und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Darüber hinaus ereigneten sich 29 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. In einem Fall wurde ein Mord oder Totschlag begangen.

Zugleich nahm die Zahl der Migranten ab, die finanzielle Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten. Ende 2018 bezogen nach Angaben des Statistischen Landesamtes 15.250 Menschen in Brandenburg diese Hilfen. Drei Jahre später waren es 14.435. Im Vergleich zu 2018 entsprach dies einem Rückgang um etwa fünf Prozent. dpa