DGB feiert Tag der Arbeit: Tariftreuepflicht gefordert

Bei mehreren Kundgebungen zum Tag der Arbeit am 1. Mai haben die Gewerkschaften in Brandenburg höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) organisierte am Feiertag eine Demonstration und ein Straßenfest in Potsdam, aber auch in Cottbus, Brandenburg/Havel, Frankfurt (Oder) und weiteren Städten gab es Versammlungen.

Potsdam - Der DGB Berlin-Brandenburg forderte von den Landesregierungen Aktionspläne zur Steigerung der Tarifbindung auf mindestens 80 Prozent der Beschäftigten. Weniger als die Hälfte der Beschäftigten in beiden Bundesländern arbeiteten mit Tarifbindung. Brandenburg müsse eine Tariftreuepflicht für öffentliche Aufträge nach dem Vorbild von Berlin einführen, forderte der DGB. Im Nachbarland Berlin gehen seit Dezember öffentliche Aufträge des Landes nur noch an Unternehmen, die sich an Tariflöhne halten. Auch die Linke fordert eine solche Regelung für Brandenburg.

Zum Tag der Arbeit an diesem Montag fordert IG-Metall-Chef Jörg Hofmann noch einmal die Vier-Tage-Woche für Arbeitnehmer in der Industrie und löste Kritik von Arbeitgebern aus. dpa