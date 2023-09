Die Musik spielt in Finsterwalde: Brandenburg-Tag startet

Blick auf den Markt in Finsterwalde. © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

So ein großes Fest hat Finsterwalde vermutlich noch nie gefeiert. Der Brandenburg-Tag findet diesmal in der Sängerstadt statt. Unzählige Kulturangebote, Leckereien und natürlich Musik locken die Besucher.

Finsterwalde - Finsterwalde wird an diesem Wochenende für zwei Tage zum Schaufenster Brandenburgs. Die Stadt im Elbe-Elster-Kreis richtet den diesjährigen Brandenburg-Tag aus. Bis zu 100 000 Gäste werden zum 17. Landesfest erwartet. Unter dem Motto „Hier spielt die Musik“ werden kulturelle Veranstaltungen und Kulinarisches geboten und es gibt vielfältige Mitmach-Aktionen.

Musik spielt bei der Schau in der bekannten Sängerstadt eine besondere Rolle. 20 Chöre werden auftreten, Bands wie Silly mit Julia Neigel und Toni Krahl, Frida Gold, Marquess und Bell Book & Candle sowie der Gubener Sänger Alexander Knappe gehören zu den Top-Acts. Mehr als 1500 Menschen gestalten auf elf Bühnen, an 300 Ständen und auf zwölf Themen-Meilen die beiden Tage des Landesfestes mit.

Auch die Landesregierung und der Landtag sind dabei. „In diesen zwei Tagen wird Finsterwalde die Hauptstadt des Landes sein“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Die Schau werde Selbstbewusstsein, Stolz auf das Erreichte, aber auch Perspektiven für die Zukunft beinhalten. Ob sich Woidke in der Sängerstadt zu einer Gesangseinlage hinreißen lässt, ließ er offen. „Geplant ist nichts, aber ich bin spontan und manchmal passiert was. Vielleicht kann man auch im Chor mitsingen“, so der Regierungschef.

Erstmals lässt die Landesregierung bei der Schau auch Geschenke versteigern, die der Ministerpräsident und Kabinettsmitglieder bei Staatsbesuchen erhielten.

Bürgermeister Jörg Gampe (parteilos), hofft durch das Fest auf viel Aufmerksamkeit für die Region Elbe-Elster. Er selbst ist eher Sportler als Sänger, wie er der Deutschen Presse-Agentur verriet. Am meisten freue er sich auf „handgemachte Musik“ von Bands aus der Region und auf Auftritte von Schülerinnen und Schülern der Musikschule, die sich bei Wettbewerben einen Namen gemacht hat.

Der Brandenburg-Tag ist Bürgerfest und Leistungsschau zugleich und rückt Tradition und regionale Besonderheiten in den Mittelpunkt. Unter anderem werden regionales Bier und Wein angeboten. Für Besuchende, die mal Ruhe haben wollen, seien „Ecken zum Chillen“ eingerichtet, betonte der Finsterwalder Bürgermeister.

Weiter berichtete er, dass die Einwohnerzahl zwischen 16.000 und 16.500 seit fünf Jahren stabil sei - ein positives Schaufenster. Wegzug sei nicht das große Problem. Junge Familien würden zurückkommen und viele auch die Hilfe der Eltern bei der Kinderbetreuung in Anspruch nehmen, sagte Gampe.

Nachwuchsgewinnung ist auch ein Thema beim Landesfest. Ein roter Bulli wird beim Fest halten und über Ausbildungsmöglichkeiten in Brandenburg informieren. Die Bustour ist Teil der Kampagne „Brandenburg will Dich! Hier hat Ausbildung Zukunft“.

Auf dem Landesfest werden sich auch die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg und die TH Wildau gemeinsam präsentieren. Zukunftsprojekte der BTU Cottbus-Senftenberg werden am Stand des Wissenschaftsministeriums vorgestellt.

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Gäste müssen sich bei der Anreise auf manchen Strecken in Geduld üben. Zeitgleich zum Fest finden nach Angaben des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) zwischen Finsterwalde und Calau sowie zwischen Finsterwalde und Cottbus Bauarbeiten an der Bahnstrecke statt. Der VBB verlängert deshalb laut Mitteilung Züge, erhöht Sitzplatzkapazitäten und setzt einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Mehr Informationen gibt es unter vbb.de und vmee.de. dpa