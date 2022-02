Drei Finalplätze für Deutschland beim Turnier der Meister

Die mit Nachwuchskräften besetzte Mannschaft des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hat sich am ersten Tag des 45. Turniers der Meister in Cottbus drei Finalplätze beim Weltcup erturnt. Bei den Männern erreichte Nils Dunkel als Siebter am Pauschenpferd das Finale. Der Erfurter kam auf 13,900 Punkte. Tagesbester war der Kasache Nuriman Kurbanov mit 15,266 Punkte.

Cottbus – Bei den Frauen zogen Aiyu Zhu (TTZ DSHS Köln) als Siebte (12,166) und Lea Marie Quaas (TuS Chemnitz-Altendorf) als Achte (12,100) in das Finale ein. Den Tageshöchstwert turnte hier Tisha Volleman aus den Niederlanden mit 13,066 Punkte. Sportlerinnen und Sportler aus 32 Nationen haben für den mit 32 500 Schweizer Franken dotierten Weltcup in Cottbus gemeldet. 2020 und 2021 war der Traditionswettbewerb aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr findet der Neustart unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit einem strengen Hygienekonzept statt. Am Freitag wird die Qualifikation mit weiteren fünf Geräten fortgesetzt. dpa