Drei Verletzte beim Zusammenprall zweier Autos

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Drei Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos in Brandenburg an der Havel verletzt worden - darunter ein Mensch schwer. Ein Fahrer sei am Samstagabend in der Innenstadt unterwegs gewesen und habe eine rote Ampel missachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Wagen sei mit einem Auto kollidiert, das bei Grün nach links abbog. Der Fahrer, der die rote Ampel überfuhr, wurde laut Polizei leicht verletzt.

Brandenburg/Havel - Seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen, die aber nicht lebensbedrohlich seien. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer wurde leicht verletzt. dpa