Dritten Platz gesichert: Netzhoppers siegen gegen Giesen

Volleybälle liegen in einer Halle. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben nach drei Tiebreak-Niederlagen in Serie den ersten Sieg in der Bundesliga-Zwischenrunde erkämpft. Am Sonntag kam das Team von Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski gegen die Grizzlys Giesen zu einem glatten 3:0 (25:13, 25:19, 27:25)-Sieg. Durch den Erfolg in der Landkost Arena haben die Brandenburger den dritten Platz in der Vierergruppe sicher und gehen damit im Playoff-Viertelfinale Tabellenführer BR Volleys aus dem Weg.

Bestensee - Nach einem ausgeglichenen Beginn starteten die Netzhoppers beim Stand von 8:6 durch und sicherten sich über 16:9 und 24:11 in weniger als 25 Minuten den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang lagen die Gastgeber schnell mit 8:4 in Führung. Doch die Niedersachsen blieben dran und glichen zum 15:15 aus, ehe die Netzhoppers wieder davonzogen und den zweiten Durchgang gewannen.

Im dritten Satz hatten sich die Gäste eingespielt und führten mit 13:10 und 18:16. Die Netzhoppers, bei denen Theo Timmermann und Brandon Rattray mit 18 und 15 Punkten die meisten Zähler sammelten, kamen beim 20:20 zum Ausgleich und nach gut 80 Minuten zum Erfolg über den Tabellenletzten. dpa