DTM auf dem Lausitzring: Fast alles auf Anfang

Nachdem die DTM in den letzten beiden Jahren fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit fuhr, öffnen sich nun wieder die Tore des Lausitzrings. Doch die Verantwortlichen haben mit ähnlichen Probleme zu kämpfen wie andere Sportarten.

Klettwitz - Die Normalität kehrt ein wenig zurück, die Freude über das Fallen der Besucherbeschränkungen beim Start des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) auf dem Lausitzring am kommenden Wochenende steigt an. „Nun können wir wieder Motorsportfans aus Nah und Fern bei uns im Landkreis und am Lausitzring begrüßen“, sagte Siegurd Heinze, Landrat Oberspreewald-Lausitz, der Deutschen Presse-Agentur vor dem dritten und vierten Lauf der Serie am Samstag und Sonntag (jeweils 13.30 Uhr/ProSieben) fast schon euphorisch. „Auf dem Lausitzring macht es zudem wirklich Freude, die DTM zu verfolgen. Die variantenreiche Streckenführung kann man von den Zuschauerplätzen aus perfekt verfolgen.“

Allerdings folgen die Anhänger der Tourenwagenserie, die Ende April im portugiesischen Portimao in ihre zweite Saison mit GT-Rennwagen gestartet war, der Euphorie des Landrats noch nicht ganz. Der Vorverkauf verläuft schleppend, heißt es bei DTM-Dachorganisation ITR. Und Besucherzahlen wie vor der Pandemie seien in dieser Saison unrealistisch. „So wie wir jetzt aufgestellt sind, sind wir für die Zukunft gut gerüstet. Es geht in die richtige Richtung, die Fan-Situation ist schon mal deutlich anders als in den letzten beiden Jahren, darüber sind wir sehr froh“, sagte DTM-Manager Frederic Elsner der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind grundsätzlich zufrieden, aber natürlich kann man nicht einfach erwarten, dass die Fans nach zwei Jahren Pandemie und mit einem Krieg unweit von uns von selbst zurückkommen. Wir müssen etwas dafür tun.“

Nicht dazwischen, aber einen Schritt weiter, hat sich die DTM nach ihrer ersten Saison mit den GT-Rennwagen entwickelt. „Wir haben mehr Tests absolviert als letztes Jahr und sind dieses Jahr besser vorbereitet“, sagte Audi-Pilot Nico Müller, der das zweite Rennen in Portimao gewonnen hatte, „wir starten von einer besseren Basis.“

Auch wenn der 30-jährige Schweizer die Rennautos der 2020 abgelegten Class 1 vermisst, die er zu den besten Boliden zählt, freut sich Müller auf die zweite Saison mit dem neuen GT-Reglement: „Du hast mehr Teams und mehr Marken als bei der alten DTM, es ist mehr Vielfalt vorhanden. Es wird ein sehr schwieriges Rennen, aber der Lausitzring war für mich immer ein guter Kurs.“

Elsner sieht einen Aufschwung samt gesteigerter Attraktivität: „Wir haben mit 29 Autos so viele wie nie seit 2000, ein hochinteressantes Starterfeld mit internationalen Top-Piloten wie Nicki Thiim, Kelvin van der Linde, Maxi Götz und aufstrebenden Talenten wie David Schumacher. Dazu mit sechs Top-Marken eine Vielfalt, von der wir früher in der DTM geträumt haben.“

Ferrari, Lamborghini und Porsche setzen Farbtupfer neben Audi, Mercedes und BMW. Weitere bietet der Laustizring selbst mit seiner einzigartigen Steilkurve Turn 1. „Es ist ein cooler Kurs“, sagt Lucas Auer, der mit seinem Mercedes-AMG den Auftakt in Portimao für sich entschieden hatte und dank des großen Feldes von der „besten DTM“ schwärmt.

Neben den beiden Hauptrennen freuen sich nicht nur die DTM-Anhänger über die weiteren Serien im Beiprogramm. So begehen die Nachwuchsserie DTM Trophy sowie die historische Serie DTM Classic auf dem Lausitzring ihren Saisonauftakt. Besonders die Classic-Serie erfreut sich dabei laut Rennstallbesitzer Peter Mücke immer größerer Beliebtheit.

Der in Berlin-Altglienicke beheimatete Teamchef von Mücke Motorsport sieht gerade die DTM-Plattform als hervorragenden Platz für klassische Rennwagen und bringt den in den 90er Jahren von Keke Rosberg gefahrenen Opel Calibra mit in die Lausitz. Die Zuschauer selbst können die Boliden dabei nicht nur von der Tribüne beobachten, sondern auch zwischen den Rennen zu den Boxen gehen. „Gerade bei der DTM ist Fannähe ein wichtiger Punkt“, sagte Mücke.

Elsner bekräftigt, dass die Anhänger Motorsport zum Anfassen erhalten: „Wir nehmen die Fans mit auf eine Reise durch die komplette Motorsportwelt, stellen mit unseren Partnern ein super Programm im Fahrerlager auf die Beine. Bei uns ist für Familien genauso etwas dabei wie für Hardcore-Motorsport-Fans.“ dpa