Dunkle Rauchwolken: Wind verschärft Lage bei Waldbrand

Die Polizei fordert Anwohner in Tiefenbrunnen auf ihre Häuser zu verlassen. © Thomas Schulz/TNN/dpa

Zunehmende Winde verschlechterten am Sonntag die Lage beim Waldbrand bei Frohnsdorf südwestlich von Berlin. Derzeit werde die bislang in dem Dorf stationierte Einsatzzentrale der Feuerwehr nach Treuenbrietzen verlegt, teilte der Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Kai-Uwe Schwinzert mit. In Frohnsdorf - einem Ortsteil von Treuenbrietzen - wurden die Einwohner bereits über eine bevorstehende Evakuierung informiert.

Treuenbrietzen - 20 Menschen mussten bereits im Treuenbrietzener Ortsteil Tiefenbrunnen ihre Häuser verlassen. Auch den Einwohnern des Ortsteiles Bardenitz steht das kurz bevor. Nach dem Bericht eines dpa-Fotografen sind Flammen und dunkle Qualmwolken von dem Dorf aus bereits zu sehen.

Die Stadt Treuenbrietzen hat etwa ein Dutzend Ortsteile. Insgesamt nimmt die Stadt mit ihren Ortsteilen eine Fläche von mehr als 200 Quadratkilometer ein - Berlin hat knapp 900 Quadratkilometer. In Treuenbrietzen leben etwa 7500 Menschen.

Der am Freitag in einem Kiefernwaldgebiet bei Frohnsdorf ausgebrochene Brand hat sich in der Nacht zu Sonntag auf etwa 100 bis 110 Hektar ausgedehnt. dpa