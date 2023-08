Ehemaliger Nationalkeeper Hildebrand vor Triathlon-Premiere

Der ehemalige Fußball-Torwart Timo Hildebrand. © Fabian Sommer/dpa

Ex-Nationaltorwart Timo Hildebrand wagt sich an seine Triathlon-Premiere. Der 44 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi will beim Ironman 70.3 Erkner am 10. September antreten. „Es ist mein erster Triathlon und ich dachte mir „Warum nicht gleich über die Mitteldistanz““, sagte Hildebrand in einer Mitteilung von Ironman Germany am Montag.

Erkner - Er trainiere seit Mitte Mai für das Rennen, das vor den Toren Berlins über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen führt. Er sei sehr gespannt, was auf ihn zukomme. So eine lange, sportliche Herausforderung habe er noch nie bestritten, erklärte Hildebrand, dessen Fußball-Karriere beim VfB Stuttgart begonnen hatte. Er spielte aber unter anderem auch für die TSG 1899 Hoffenheim, den FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. Sieben Einsätze bestritt Hildebrand für die Nationalmannschaft, im Januar 2015 hatte er seine Laufbahn beendet.

Sein Ziel für die Triathlon-Premiere sei ganz klar: „Ankommen. Es geht um keine Zeit, es geht mir darum, meine Grenze zu erweitern und neues auszuprobieren, aber auch darum andere Menschen zu inspirieren, was in kurzer Zeit machbar ist.“ dpa