Eher ruhiger Start in verkehrsreichen Tag am Flughafen BER

Reisende warten an einem Check-in für ihren Abflug vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg (BER). © Patrick Pleul/dpa

Am Hauptstadtflughafen BER hat der zweite Tag der Sommerferien in Berlin und Brandenburg vergleichsweise ruhig begonnen. Beide Terminals seien allerdings voll, sagte eine Flughafensprecherin am Freitagmorgen. Vor allem viele Familien seien in den Urlaub gestartet, etwa nach Palma de Mallorca, Kos, Lissabon oder Porto. Kurzfristig waren sechs Flüge für Freitag abgesagt worden, darunter zwei in den Morgenstunden.

Schönefeld - Dabei ging es allerdings um innerdeutsche Verbindungen etwa nach Frankfurt, München und Stuttgart. Für den gesamten Tag seien rund 500 Starts geplant, sagte die Sprecherin. „Es ist ein normaler Ferientag.“

Für den Freitag wird insgesamt der größte Passagierandrang der Sommerferien erwartet. Die Betreiber rechneten erstmals mit 80.000 Fluggästen. Schon zum Ferienstart am Donnerstag seien es rund 75.000 Passagiere gewesen, sagte die Sprecherin. Der Morgen am Freitag sei nicht spürbar anders gewesen als der am Tag zuvor.

„Punktuell kann es zu Warteschlangen kommen“, räumte die Sprecherin ein. „Unser BER-Team ist unterwegs und hilft und spricht die Leute an, etwa an den Selfservice-Automaten beim Einchecken und unterstützt sie dann.“

Bis zum Ferienende am 21. August werden bis zu drei Millionen Menschen in Flugzeugen am BER abgehoben oder gelandet sein. Während der letzten Vor-Corona-Sommerferien 2019 waren es an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld noch rund fünf Millionen Passagiere. Die Flughafengesellschaft empfiehlt, zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal zu sein und direkt nach dem Check-in zur Sicherheitskontrolle zu gehen.

Im Juni wurden in Schönefeld 1,94 Millionen Fluggäste gezählt. Die Zahl der Fluggäste im ersten Halbjahr erreichte damit 8,7 Millionen. dpa