Eigenkapital von Brandenburgs Landesbeteiligungen sinkt

Teilen

Eine Frau hält Geldscheine und Münzen in der Hand. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Das Eigenkapital der Landesbeteiligungen von Brandenburg ist im Jahr 2020 wegen der Flughafen Berlin-Brandenburg (FBB) GmbH drastisch gesunken. Vor allem wegen einer Sonderabschreibung bei der FBB auf die Terminalinfrastruktur als Folge der Corona-Pandemie habe sich das Eigenkapital von rund 1,57 Milliarden Euro 2019 um etwa zwei Drittel auf rund 556 000 Euro 2020 verringert.

Potsdam - Das geht aus dem Beteiligungsbericht Brandenburgs hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Im ersten Krisenjahr, in dem der Airport BER eröffnet wurde, musste die FBB wegen sinkender Fluggastzahlen einen Milliardenverlust verkraften.

Die Investitionen aller Brandenburger Landesbeteiligungen stiegen dagegen von 480 Millionen Euro 2019 um knapp vier Prozent auf fast 499 Millionen Euro 2020. Das ging laut Bericht wiederum vor allem auf die Investitionstätigkeit der Flughafengesellschaft zurück.

Finanzministerin Katrin Lange (SPD) verwies darauf, dass die Flughafenbetreiber weiter vor Problemen stünden. „Die Gesellschaft ist natürlich nach wie vor stark belastet durch den Zeitverzug und die Mehrkosten beim Bau des Flughafens und den nach Inbetriebnahme verzeichneten Einbruch bei den Passagierzahlen infolge der Corona-Pandemie“, teilte Lange mit, die den Bericht dem Kabinett vorlegte. „Das belastet die wirtschaftlichen Ergebnisse erheblich, da gibt es nichts zu beschönigen.“ Das Land könne aber mit der Gesamtentwicklung der Unternehmen mit Landesbeteiligung durchaus zufrieden sein.

Brandenburg war im Jahr 2020 unmittelbar an 23 privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen beteiligt. Dazu gehört neben der Beteiligung an der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (mit 37 Prozent) zum Beispiel auch eine Teilhaberschaft an der Investitionsbank (50 Prozent), der Lottogesellschaft (100 Prozent) und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (33,3 Prozent). dpa