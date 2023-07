Ein Toter, eine Vermisste durch Brand: Bahnverkehr gestört

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus der Gemeinde Melchow (Barnim) ist ein 80-Jähriger ums Leben gekommen, eine Frau wird derzeit noch vermisst. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach fanden Einsatzkräfte den Bewohner des Hauses am Sonntagmorgen schwer verletzt auf dem Gelände. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo der Mann seinen Verletzungen erlag.

Bernau - Nach Angaben der Feuerwehr brannte das Haus in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten gestalteten sich einem Sprecher zufolge schwierig, weil das Haus eingestürzt ist und zudem an Bahngleise grenzt. Einsatzkräfte von acht Feuerwehren versuchten mit Drehleitern von außen zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagmittag noch an. Die benachbarte Landesstraße 200 wurden gesperrt.

Auch der Bahnverkehr auf der RE-3-Strecke Bernau-Eberswalde ist unterbrochen. Um die Feuerwehrleute nicht zu gefährden, wurde der Strom der Oberleitungen abgeschaltet. Zwischen Bernau und Eberswalde fahren einem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge Ersatzbusse für den Regionalverkehr. Einzelne Züge im Fernverkehr Richtung Stralsund werden umgeleitet. dpa