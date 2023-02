Ein Toter nach Unfall auf A14: Transporter fährt auf Lkw

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 14 (Schwerin - Magdeburg) ist bei Ludwigslust ein Mensch ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, handelt es sich um den Fahrer eines Transporters. Sein Fahrzeug fuhr kurz nach Mitternacht aus bisher ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Süden auf ein Winterdienstfahrzeug auf. Bei dem Aufprall kurz vor der A14-Abfahrt bei Ludwigslust und nahe der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern zu Brandenburg wurde der Transporter so stark beschädigt, dass der Fahrer noch an der Unfallstelle starb.

Ludwigslust - Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Die Männer im Winterdienst-Lkw blieben unverletzt, erlitten aber Schocks. dpa