Einbettung von Soldaten erstmals ohne russische Beteiligung

Teilen

77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sollen auf dem Waldfriedhof in Halbe (Dahme-Spreewald) 86 deutsche Soldaten ihre letzte Ruhestätte bekommen. Die Gedenkveranstaltung zur Einbettung findet wegen des Kriegs in der Ukraine erstmals ohne Beteiligung russischer Soldaten statt, sagte der Sprecher des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Christoph Blase, am Montag.

Halbe - Wegen des russischen Angriffskriegs sei der traditionelle deutsch-russische Arbeitseinsatz ausgesetzt worden. Die Soldaten hatten im April 1945 in der Kesselschlacht von Halbe ihr Leben gelassen.

In Brandenburg werden noch immer in jedem Jahr mehrere Hundert gefallene deutsche und russische Soldaten geborgen. Auf einer Kriegsgräberstätte erhalten sie ewiges Ruherecht. An der Beisetzung hatten sich bislang stets Soldaten beider Seiten beteiligt.

Der 1919 gegründete Volksbund erfasst im Auftrag der Bundesregierung die Gräber deutscher Kriegstoten, erhält und pflegt sie. Er kümmert sich um 832 Kriegsgräberstätten in 45 Staaten in Europa und Nordafrika mit etwa 2,7 Millionen Kriegstoten. dpa