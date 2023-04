Einbruch in Strausberger Sparkasse von langer Hand geplant

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Der Einbruch in eine Filiale der Sparkasse Märkisch-Oderland am Ostermontag in Strausberg war nach Angaben der Polizei von langer Hand geplant. „Bisherige Ermittlungen lassen auf eine längerfristige Vorbereitung schließen“, teilte die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mit. Daher suche die Kriminalpolizei nach Zeugen, denen über die Osterfeiertage oder auch in den Wochen davor etwas aufgefallen sei.

Strausberg - „Dies könnten beispielsweise Personen- oder Fahrzeugbewegungen sein, aber auch ungewöhnliche Geräusche, deren Kenntnis für die Kriminalisten von Bedeutung sein könnten“, erklärte die Polizei. „Wer hat an diesen Tagen Fotos oder Videos vom Bereich um die betroffene Sparkasse herum gefertigt?“

Die Täter hätten ein Loch in eine Wand gestemmt und seien so in die Kellerräume der Filiale eingedrungen, berichtete die Polizei. Dann seien sie mit brachialer Gewalt in einen besonders geschützten Bereich der Sparkasse eingedrungen. Zeugen hatten am frühen Nachmittag des Ostermontags vier vermummte Gestalten mit großen Taschen aus der Sparkasse laufen sehen. Sie flohen in einem Auto, in dem ein Fahrer gewartet hatte. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei mit einem Hubschrauber blieb erfolglos.

Nach Angaben des Vorstands der Kreissparkasse Märkisch-Oderland waren die Täter in die besonders gesicherte Schließfachanlage der Filiale eingedrungen. Wie viele der 547 Schließfächer aufgebrochen wurden, sei noch unklar, berichtete eine Sprecherin des Vorstands der dpa. Denn der Zugang zu der Anlage sei noch nicht vollständig möglich. Die betroffenen Kunden würden nach und nach informiert und um eine Aufstellung der hinterlegten Wertsachen gebeten. Dafür gebe es eine grundsätzliche Versicherung, zur Deckungssumme äußerte sich die Sprecherin nicht. Einige Kunden hätten aber eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen, sagte sie. dpa