Einer von zwei vermissten Männern tot entdeckt

Teilen

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Mehrere Tage suchen Polizei, Familie und Freunde nach zwei jungen Männern an einem See im Norden Brandenburgs. Dann macht die Feuerwehr einen traurigen Fund.

Zehdenick - Einer der zwei vermissten jungen Männer aus dem Kreis Oberhavel ist tot im Großen Wentowsee bei Zehdenick gefunden worden. Menschen hatten vom Ufer aus die Leiche des 21-Jährigen entdeckt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Nord am Mittwoch sagte. Die Feuerwehr habe den Körper geborgen.

Die Suche nach dem zweiten vermissten 21-Jährigen ging am Mittwoch auf dem See weiter. Es kamen erneut Spürhunde und Taucher zum Einsatz. Außerdem solle ein Sonar-Roboter Bilddaten liefern, sagte der Sprecher. Dieses ferngesteuerte Gerät sei auch im flacheren Gewässer einsetzbar.

Am vergangenen Donnerstag, am Himmelfahrtstag, hatten die beiden 21-Jährigen mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil der Stadt Zehdenick, gefeiert. Die Polizei vermutet, dass sie in der Nacht zum Freitag noch in den See gegangen sind.

Am Wochenende war die Region im Norden Brandenburgs mit einem Großaufgebot an Technik, Drohnen, Spürhunden, Hubschrauber und Tauchern abgesucht worden. Auch Familie und Freunde starteten Suchaktionen. dpa