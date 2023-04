Elefantenkuh Don Chung aus Leipzig nun im Tierpark Cottbus

Teilen

Die 40 Jahre Elefantenkuh „Don Chung“ in der Außenanlage im Zoo Leipzig. © Zoo Leipzig/dpa/Archivbild

Die Elefantenkuh Don Chung aus dem Zoo in Leipzig ist nach Brandenburg umgezogen. Sie wurde an den Tierpark Cottbus abgegeben, wie der Leipziger Zoo am Mittwoch mitteilte. Demzufolge kam die 40 Jahre alte und 3,4 Tonnen schwere Elefantenkuh am Mittwochnachmittag mit einem Spezialtransporter in ihrem neuen Domizil an. „In Begleitung ihrer Leipziger Tierpfleger hat Don Chung sehr entspannt ihren Spezialcontainer verlassen und im neuen Cottbuser Elefantenhaus bereits mehrere Boxen und die Laufhalle kennengelernt und mit gutem Appetit Heu, Möhren und Rüben gefressen“, teilte der Cottbuser Tierpark mit.

Leipzig/Cottbus - Don Chung war 1984 aus Vietnam nach Leipzig gezogen. Dort war vor drei Jahren die Neuausrichtung der Elefantenhaltung begonnen worden. Laut Seniorkurator Johannes Pfleiderer konnte sich die Elefantenkuh nicht ausreichend in den neuen Herdenverband integrieren. Daher habe man sich in Abstimmung mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) entschieden, Don Chung abzugeben.

Im Tierpark Cottbus wurde zudem kürzlich ein neues Elefantenhaus fertiggestellt. Der Park will sich weiterhin auf die Haltung älterer Elefanten fokussieren.

In Cottbus trifft die Don Chung auf die 52-jährige Elefantenkuh Sundali, die seit dem Tod ihrer langjährigen Gefährtin Karla allein gehalten wurde. In den ersten Tagen soll der Leipziger Dickhäuter sich den Angaben zufolge eingewöhnen und mit der neuen Umgebung vertraut machen. „Wir hoffen sehr, dass sich Don Chung gut in die neue Situation einfindet und sich die beiden Kühe nach einem schrittweisen Kennenlernen schnell aneinander gewöhnen“, so Pfleiderer. dpa