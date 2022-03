Elfmeter vergeben: Turbine Potsdam nur 0:0 in Freiburg

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. © Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Turbine Potsdam hat im Rennen um die Champions-League-Teilnahme einen leichten Dämpfer kassiert. Zum Auftakt des 18. Spieltags in der Frauenfußball-Bundesliga reichte es beim SC Freiburg am Freitag nur zu einem 0:0. Potsdam bleibt Tabellendritter, sollte aber Eintracht Frankfurt am Samstag zuhause gegen den VfL Wolfsburg gewinnen, könnten die Hessinnen nach Punkten mit den Brandenburgerinnen gleichziehen.

Freiburg/Potsdam – Potsdam begann vor 1200 Zuschauern im Freiburger Dreisamstadion stark, besaß durch Melissa Kössler, die aus der Distanz einen Freistoß an die Latte setzte (4.), und Sophie Weidauer, die im Strafraum stehend über das leere Tor schoss (5.), in der Startphase zwei gute Möglichkeiten zur Führung. Die größte Chance vor der Pause vergab Sara Agrez. Nach einer diskutablen Strafstoßentscheidung scheiterte die Turbine-Kapitänin mit ihrem schwach geschossenen Elfmeter an der Freiburger Torhüterin Rafaela Borggräfe (39.).Im zweiten Abschnitt verflachte das Spiel etwas und verlief ohne große Höhepunkte. Turbine-Trainer Sofian Chahed sagte danach bei MagentaSport: „In der zweiten Halbzeit haben wir den letzten Pass nicht mehr angebracht. Wir können mit dem Punkt zufrieden sein, es war aber mehr drin, wenn ich nur an den vergebenen Elfmeter denke.“ dpa