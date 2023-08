Energieberatungen der Verbraucherzentrale stark gefragt

Broschüren mit dem Logo der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB). © Monika Skolimowska/dpa

Der Beratungsbedarf in Energiefragen ist bei den Menschen in Brandenburg auch Monate nach Beginn der Energiekrise groß. Auch andere Beratungsfelder geraten verstärkt in den Blick der Verbraucherschützer.

Potsdam - Fragen zum Thema Energie haben bei den Beratungen der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) weiterhin Konjunktur. Die Nachfrage nach Beratung sei im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, sagte VZB-Geschäftsführer Christian Rumpke am Freitag bei der Vorstellung des Jahresberichts. Energieverträge und Fragen zum Energiesparen seien dabei am häufigsten Gegenstand der Beratung gewesen. Auch im ersten Halbjahr 2023 habe der Bereich Wohnen und Energie rund sechs von zehn Beratungen abgedeckt.

Die drastischen Preiserhöhungen im Zuge der Energiekrise hätten den gestiegenen Beratungsbedarf ausgelöst, sagte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Die meisten Fragen drehten sich um Preis- und Abschlagserhöhungen, Kündigungen und undurchsichtige Rechnungen. Seit Oktober 2022 gebe es in Brandenburg eine kostenlose Energierechtsberatung, sagte die Ministerin. Das Land übernahm mit diesem Angebot eine Vorreiterrolle.

Ein weiterer Aufgabenbereich umfasse die Beratung von Menschen mit geringen Deutschkenntnissen, um beispielsweise Betrug vorzubeugen, erklärte Rumpke. Vor dem Hintergrund von vertraglichen Betrugsfällen gegen Geflüchtete habe man hier das Angebot verstärkt, sagte Rumpke. Ziel sei es unter anderem, dauerhafte Schuldverhältnisse in den Blick zu nehmen und bei dubiosen Angeboten diese abzulehnen.

Besonders scharf äußerte sich Rumpke am Freitag zu den Sparkassen. Diese sollten nicht abgeschafft werden, „aber wieder auf die richtige Linie“ gesetzt werden. Ihr Angebot sei schlecht. Die Sparkassen müssten sich in qualitativer und quantitativer Weise in ihrem Geschäftsgebaren von Geschäftsbanken unterscheiden.

Rumpke kritisierte auch die Pläne einiger Sparkassen, ihr Filialnetz deutlich auszudünnen. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) plant nach eigenen Angaben von April, 31 der 141 Geschäftsstellen zusammenzulegen und 10 Standorte zu streichen. Die Sparkasse Uckermark will nach Angaben vom März fünf Filialen schließen.

Mit Blick auf den bevorstehenden Winter und die Energieressourcen mahnte Rumpke zur Vorsicht. Deutschland sei „noch nicht per se safe“. Das hänge vom Wetter und der Entwicklung der Weltwirtschaft ab. Beides ließe sich schwer vorhersagen. Die eingeführten Preisbremsen gäben aber zumindest eine Art der Sicherheit.

Die VZB ist nach eigenen Angaben eine Interessenvertretung der Brandenburger Verbraucher gegenüber Wirtschaft und Politik. So mahnt die Verbraucherzentrale unter anderem Unternehmen ab, die zu Ungunsten von Verbrauchern gegen geltendes Recht verstoßen, und informiert die Öffentlichkeit über Verbraucherrechte, Abzockmaschen und Spartipps. dpa