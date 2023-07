Erinnerung an NS-Widerständler in Gedenkstätte Ravensbrück

Angehörige von Widerstandskämpfern stehen an einer Mauer auf dem Gelände der Gedenkstätte. © Monika Skolimowska/dpa

Einen Tag nach dem Gedenken an den 79. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler haben Nachkommen in der Gedenkstätte Ravensbrück an die Widerstandskämpfer erinnert. Bärbel Schindler-Saefkow erinnerte bei der Veranstaltung am Freitag an ihren Vater Anton Saefkow, der nach dem Attentat im September 1944 von den Nationalsozialisten hingerichtet worden war.

Fürstenberg/Havel - Auch ihre Mutter sei kurz vor Kriegsende im KZ Ravensbrück inhaftiert gewesen, berichtete Schindler-Saefkow. „Sie gehörte zu den Initiatorinnen, eine Gedenkstätte für Frauen aus aller Welt zu errichten, die hier von den Nazis eingesperrt und ermordet wurden.“

Nach Angaben der Gedenkstätten-Stiftung diente das KZ Ravensbrück ab Februar 1944 auch zur Unterbringung von Häftlingen einer Gestapo-Sonderkommission. Dort seien Mitglieder verschiedener Widerstandsgruppen wie Elisabeth von Thadden, Johanna Solf, der katholische Gewerkschafter Nikolaus Groß, die Ehefrau des Hitler-Attentäters, Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg, und Helmut James Graf von Moltke inhaftiert worden. dpa