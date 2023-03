Ernst verteidigt Kürzung bei zusätzlichen Angeboten

Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat ihren Plan verteidigt, angesichts des Lehrermangels bei den zusätzlichen Unterrichtsangeboten zu kürzen. Ziel sei es, den grundsätzlichen Unterricht in allen Teilen des Landes gleich sicherzustellen, sagte Ernst am Mittwoch in einer Sondersitzung des Bildungsausschusses im Landtag. Dafür solle bei zusätzlichen Angeboten wie beim gemeinsamen Lernen, Ganztagsunterricht oder Unterricht in kleinen Gruppen die Zahl der Lehrerstunden „maßvoll“ gekürzt werden.

Potsdam - Dies betreffe nur etwa zehn Prozent dieser Angebote, so die Ministerin.

Hintergrund sei, dass für das kommende Schuljahr 1800 Lehrkräfte neu eingestellt werden müssten, sagte Ernst. „Wir sind aber nicht so optimistisch wie in den Vorjahren, dass wir alle diese Stellen mit Fachkräften oder Seiteneinsteigern besetzen können.“ Daher sollen 200 Lehrer-Stellen für Verwaltungskräfte oder Schulsozialarbeiter eingesetzt werden, um die Lehrkräfte von diesen Aufgaben zu entlasten und zu verhindern, dass diese Stellen bei Nichtbesetzung wegfallen. Entsprechend sollen die Stunden bei den Zusatzangeboten gekürzt werden. dpa