Erst Wolken, dann Sonne: Bis zu 28 Grad am Sonntag erwartet

Die Sonne scheint. © Monika Skolimowska/dpa/ZB

Am letzten Tag des verlängerten Himmelfahrts-Wochenendes wird es richtig warm: In Berlin und Brandenburg steigen die Temperaturen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis auf 25 bis 28 Grad.

Potsdam - Am Samstag bedeckten zunächst Wolken den Himmel, am späteren Nachmittag schien dann auch die Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Samstag trocken bei Temperaturen von 18 bis 23 Grad. Für den Abend und die Nacht warnte der DWD vor örtlichen Gewittern.

In Potsdam nutzten am Samstag zahlreiche Menschen das freundlicher werdende Wetter für Ausflüge. Der Park Sanssouci mit seiner einzigartigen Terrassenanlage war gut besucht und Karten für Führungen im Schloss begehrt.

In der Nacht zu Sonntag kühlt es laut DWD auf 14 bis 10 Grad ab. Die Wolken ziehen sich am Sonntag zurück und die Sonne kommt zum Vorschein - und lässt die Temperaturen auf hochsommerliche Werte klettern.

Die Nacht zu Montag bleibt trocken bei 15 bis 12 Grad. Am Montag geht das warme Wetter in die Verlängerung: Es bleibt der Prognose zufolge trocken und heiter bei 25 bis 28 Grad. dpa