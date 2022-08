Erster Geflügelpest-Fall in diesem Sommer in Brandenburg

Teilen

Ein Schild mit der Aufschrift „Geflügelpest Sperrbezirk“. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Brandenburg ist der erste Fall von Geflügelpest in diesem Sommer bei einem Wildvogel festgestellt worden. Der Geflügelpesterreger H5N1 sei bei einem verendeten Basstölpel nachgewiesen worden, der im Ortsteil Reppinichen der Gemeinde Wiesenburg/Mark (Potsdam-Mittelmark) gefunden worden sei, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

Potsdam - In der Regel trat die Geflügelpest bislang nur zu den Zeiten des Vogelzugs im Frühjahr und Herbst auf. Doch in den vergangenen Wochen habe es Fälle in Norddeutschland und auch in den Niederlanden gegeben, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Aktuell seien mehrere Legehennenbestände in Niedersachsen betroffen, heißt es in einem aktualisierten Merkblatt des Ministeriums für Kleinbetriebe und Hobby-Geflügelhalter.

„Die Geflügelpest scheint kein saisonales Geschehen mehr zu sein“, sagte Verbraucherschutz-Staatssekretärin Anna Heyer-Stuffer. Die Fälle der vergangenen Woche in Deutschland und in europäischen Nachbarländern zeigten, dass inzwischen das ganze Jahr mit einem Ausbruchsgeschehen gerechnet werden müsse. In dem Merkblatt werden die Geflügelhalter daher aufgefordert, die Sicherheitsmaßnahmen konsequent zu beachten. dpa