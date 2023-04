Etwas Sonne am Ostermontag in Berlin und Brandenburg

Die Sonne geht vom Drachenberg aus gesehen über dem Berliner Fernsehturm auf. © Christoph Soeder/dpa

Am Ostermontag können sich viele Menschen in Berlin und Brandenburg über etwas Sonne freuen. Nach anfänglichem Nebel wird es tagsüber neben Wolken länger freundlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Die Temperaturen klettern auf milde 15 bis 18 Grad und es bleibt trocken. Ab dem Nachmittag und Abend zieht es sich von Westen allmählich zu.

Potsdam - In der Nacht zum Dienstag kühlt es deutlich ab auf 9 bis 5 Grad. Von der Prignitz über Havelland und Fläming bis zur Elster kann es örtlich etwas regnen. Am Dienstag bleibt es bewölkt und regnerisch. Regional sind Gewitter und stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 14 Grad. Zum Abend lockert es dann auf.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es größtenteils trocken. Es kühlt ab auf 3 bis 0 Grad. Am Mittwoch gibt es erneut viele Wolken und mitunter Regen, bei Höchsttemperaturen bis 15 Grad. dpa