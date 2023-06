Experte Fürst übernimmt Leitung des Filmmuseums Potsdam

Das Filmmuseum Potsdam. © Soeren Stache/dpa

Das Filmmuseum Potsdam bekommt eine neue Leitung. Ab September übernimmt Michael Fürst von der Georg-August-Universität in Göttingen die Führungsposition, wie die Filmuniversität Babelsberg am Mittwoch mitteilte. Fürst habe fast 15 Jahre Erfahrung in der Museums- und Ausstellungsarbeit. Zudem sei er durch seine Tätigkeit bei der Kulturstiftung des Bundes nicht nur mit den Aufgaben in einem Museum mit universitärer Anbindung vertraut, sondern auch mit den Belangen der Kulturförderung, hieß es.

Potsdam - Als Teamleiter im Referat Ausstellen bei der Zentralen Kustodie Göttingen - sie ist für den Erhalt der Universitätssammlungen zuständig - bringe er auch Führungserfahrung mit. Christine Handke und Ilka Brombach, die das Filmmuseum Potsdam seit 2021 und bis zum Start ihres Nachfolgers führen, werden laut Mitteilung in neuen Funktionen eng mit dem neuen Leiter zusammenarbeiten.

Das Filmmuseum Potsdam will Besuchern die Welt des Films nahe bringen. Bedeutend sind die Sammlungen zur Babelsberger Filmgeschichte. Seit 2011 ist das Haus Teil der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. dpa