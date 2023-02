Fahrer fährt an Autobahnausfahrt geradeaus: Zwei Verletzte

Die Schriftzug „Polizei“ leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Ende der Autobahn A14 bei Karstädt (Prignitz) aus ungeklärter Ursache geradeaus gefahren und in einem Acker gelandet. Dabei wurden am Sonntagmorgen der 29-Jährige und sein 35 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt, wie die Polizei berichtete. Das Auto habe die Absperrung am Ende der Autobahn durchbrochen, sich mehrfach überschlagen und sei dann auf dem Acker liegengeblieben.

Karstädt - Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden in Kliniken gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. dpa