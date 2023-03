Fahrradfahrerin bei Unfall mit Laster gestorben

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet.

Eine noch unbekannte Fahrradfahrerin ist in Finsterwalde (Elbe-Elster) bei einem Unfall mit einem Laster gestorben. Sie erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Cottbus mitteilte. Wie der Unfall am Montagvormittag passierte, werde noch ermittelt. Es kam für etwa drei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.