Fahrt mit Spreewaldkähnen bei Touristen beliebt

Kahnfährmann stakt seinen mit Besuchern besetzten Kahn durch die Spreewaldfließe im Spreewald bei Lübbenau. © Frank Hammerschmidt/dpa

Kahnfahrten im Spreewald sind am Wochenenden bei Frühlingswetter mit strahlendem Sonnenschein beliebt gewesen. „Die Touren durch die Fließe sind schon gut gebucht worden“, sagte Steffen Franke, Vorstandschef der Kahnfährgenossenschaft Lübbenau und Sprecher der Lübbenauer Fährunternehmen. Auch wenn es noch ein wenig kühl sei, so wollten Ausflügler doch raus ins Grüne, sagte er.

Lübben - Am Hafen in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) konnten Touristen auch einen zünftigen Imbiss genießen: Tradition sind Spreewaldgurken und Schmalzbrote.

„Wir sind das ganze Jahr über an 365 Tagen im Einsatz“, sagte Franke. Saison sei eigentlich immer. Nur wenn die Fließe vereist seien, blieben die Kähne an Land.

Erstmals seit 2019 soll es in diesem Jahr wieder eine feierliche Rudelübergabe geben, sagte Franke. Am 9. April erhalten die Fährleute das mit Blumen geschmückte Rudel - ihr Arbeitsgerät, mit dem sie die Kähne durch die Fließe staken. Wegen der Coronapandemie war diese Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen.

Im Hafen in Lübbenau sind etwa 200 Fährleute erfasst, im gesamten Spreewald sind es etwa 600, die Touristen die Landschaft der Region vorstellen. Etwa 200 Fließe sind befahrbar. dpa