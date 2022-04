Fallzahlen: Inzidenzen sinken in Berlin und Brandenburg

Teilen

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

In Berlin und Brandenburg sind die Inzidenzen zur Bewertung der Corona-Pandemie erneut etwas gesunken. In Berlin wurden in den vergangenen sieben Tagen 606,2 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Menschen gemeldet. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen hervor. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 811,1 gelegen, am Dienstag bei 659.

Berlin/Potsdam - Laut Lagebericht des Senats und der RKI-Daten wurden innerhalb eines Tages mehr als 5100 Neuinfektionen gemeldet, das waren etwa 600 mehr als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie vor rund zwei Jahren wurden mehr als 950.000 Ansteckungen für Berlin nachgewiesen. Neun weitere Menschen starben - die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 4421.

In Brandenburg infizierten sich innerhalb von sieben Tagen 652,1 Menschen pro 100.000 Einwohner, wie aus den RKI-Daten hervorgeht. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 943,1 gelegen, am Dienstag bei 706,4. Innerhalb eines Tages wurden mit 4296 Infektionen etwas mehr Ansteckungen gemeldet als am Vortag. Seit Pandemiebeginn wurden rund 725.000 Fälle nachgewiesen. Drei weitere Menschen starben den Angaben zufolge im Zusammenhang mit der Infektion. Die Zahl des Todesfälle stieg damit auf 5480.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb Brandenburgs hat weiter die Stadt Cottbus mit 1167, es ist der einzige Wert über 1000 im Land. Der Kreis Havelland hat den geringsten Wert mit 426. Die Lage in den Krankenhäusern ist stabil: Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 lag am Mittwoch erneut bei 4,6 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, dabei zeigt die Warnampel des Landes weiter Gelb. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten lag zuletzt mit 8,9 im grünen Bereich. dpa