Fast 10.000 Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

Teilen

Eine Krankenschwester steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen hat in Brandenburg erneut einen Höchstwert erreicht: Innerhalb eines Tages seien 9830 neue Fälle gemeldet worden, berichtete das Gesundheitsministerium am Donnerstag. Bereits am Mittwoch war mit 8755 neuen Fällen ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Auch die 7-Tage-Inzidenz in Brandenburg kletterte mit aktuell 1576,1 deutlich nach oben.

Potsdam - Am Vortag wurden landesweit 1463 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb eines Tages errechnet.

Die besonders hohen Zahlen neuer Fälle hingen aber auch mit Nachmeldungen aus den Landkreisen und kreisfreien Städten zusammen, sagte Ministeriumssprecher Dominik Lenz auf Nachfrage. So meldete Potsdam am Mittwoch 1511 positive Fälle auf einen Schlag, am Donnerstag war der Landkreis Teltow-Fläming mit 1303 neuen Fällen Spitzenreiter. Es gebe einen teils tagelangen Verzug zwischen einem PCR-Test und dem gemeldeten Ergebnis, erläuterte Lenz. „Als Infektionstag gilt aber immer der Tag des Tests.“ Zudem seien Gesundheitsämter teilweise auch personell nicht mehr in der Lage, die hohe Zahl von Infektionen aktuell zu melden.

Die gemeldete Zahl der Patienten mit Covid-19 in den Krankenhäusern nahm gegenüber dem Vortag um 10 auf 530 zu, ebenso die Zahl der Intensivpatienten von 75 auf 83. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten liegt bei 11,2 im gelben Bereich.

Mit der Uckermark, Teltow-Fläming, Oder-Spree und Märkisch-Oderland liegen mittlerweile vier Landkreise über einer 7-Tage-Inzidenz von 2000. Vergleichsweise am günstigsten ist die Lage weiterhin im Landkreis Elbe-Elster mit einem Wert von 634,1. Auch der Landkreis-Spree-Neiße lag mit 737,1 den dritten Tag in Folge noch unter dem kritischen Wert von 750, ab dem nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte gelten. dpa