Fast überall zweithöchste Gefahrenstufe für Waldbrände

Ein Schild mit der Aufschrift „Schütz den Wald vor Brandgefahr“ hängt in einem Wald an einem Waldweg. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Die Gefahr von Waldbränden ist in Brandenburg auch am Freitag hoch. In elf von 14 Landkreisen galt die zweithöchste Gefahrenstufe 4 (hohe Gefahr), wie das Potsdamer Umweltministerium im Internet angab. In die Kategorie „Mittlere Gefahr“ (Stufe 3) fielen am Freitag die Kreise Elbe-Elser, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße.

Potsdam - Ein Waldbrand in einem munitionsbelastetem Gebiet bei Jüterbog wird seit Donnerstag aus der Luft bekämpft, unter anderem mit einem Löschflugzeug.

Das Brandenburger Umweltministerium gibt in fünf Stufen die Gefahr für die Entstehung eines Waldbrandes an, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Der Deutsche Wetterdienst stellt die Daten bereit.

In die Berechnung fließen Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Niederschlagsrate und Strahlung der Atmosphäre ein. Brandenburg ist nach Angaben des Landesbetriebs Forst mit ausgedehnten Kiefernwäldern, geringem Niederschlag und leichten Sandböden bundesweit das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung. dpa