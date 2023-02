Fehlalarm: Entwarnung nach Amokalarm in Potsdamer Schule

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat nach einem Amokalarm in einer Potsdamer Schule Entwarnung gegeben. „Glücklicherweise handelt es sich hier um einen Fehlalarm“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, am Montag. Die Spezialeinsatzkräfte hätten das gesamte Gebäude des Oberstufenzentrums an der Jägerallee Raum für Raum durchsucht. „Wir konnten keinen Tatverdächtigen feststellen, so dass wir jetzt mit unseren Einsatzkräften hier vor Ort abrücken und Entwarnung geben.“

Potsdam - Die Schülerinnen und Schüler konnten das Gebäude wieder verlassen - wie viele, war zunächst offen. Rund 100 Polizisten waren im Einsatz. dpa