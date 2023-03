Festival „Sehsüchte“ diesmal im „Herzen Potsdams“

Sitze in einem Kinosaal. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Das internationale Studierendenfestival „Sehsüchte“ (19. bis 23. April) zieht in diesem Jahr aus den Räumen der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf ins „Herz Potsdams“: 200 Arbeiten aus 37 Ländern, darunter auch Drehbücher und Pitches, werden bei der 52. Ausgabe des Festivals der Hochschule präsentiert, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.

Potsdam - Dazu seien eine Ausstellung, zahlreiche Workshops, Panels und Parties geplant. Austragungsorte sind das Filmmuseum, das Waschhaus, das Thalia Kino und das Theaterschiff.

Das Motto der diesjährigen Ausgabe lautet: „New Shores“, zu sehen sein werden unter anderem Spielfilme, Genrefilme und VR-Filme. Der Kartenvorverkauf soll am Donnerstag starten. Seine Wurzeln hat das Festival in FDJ-Studentenfilmtagen der Hochschule, die 1972 gegründet wurden. Daran knüpften Studenten 1995 nach einer mehrjährigen Unterbrechung an und gründeten das heutige Festival. dpa