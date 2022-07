Feuer in Brandenburg nicht unter Kontrolle

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Feuerwehr in Brandenburg kämpft weiter gegen einen großen Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster. Die Lage sei „sehr angespannt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Das Feuer sei „noch nicht unter Kontrolle“. Es brenne noch immer auf einer Fläche von 800 Hektar. Besonders betroffen sei die Region Kölsa-Siedlung in der Stadt Falkenberg (Elster), sagte der Sprecher weiter.

Cottbus - Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen mit 152 Einsatzkräften vor Ort.

Das Feuer hatte sich am Montag binnen kürzester Zeit ausgebreitet. Der Kreis stufte den Brand als Großschadenslage ein. Erste Bewohner der Kölsa-Siedlung in Falkenberg und von Rehfeld mussten am Montag ihre Häuser verlassen. Mehrere Einsatzkräfte wurden verletzt. Zudem brannte in der Gegend eine Ferkelzuchtanlage ab. Dabei verendeten den Angaben nach viele Tiere. Brandenburg war in diesem Jahr bereits mehrfach von Wald- und Flächenbränden betroffen. dpa