Feuer zerstört Lagerhalle in Potsdam: Brandstiftung vermutet

Teilen

Feuerwehrleute löschen den Brand in einer Lagerhalle. © Julian Stähle/dpa

Flammen schlagen aus einer Lagerhalle. Wegen des starken Rauchs wird die Bevölkerung gewarnt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Für die Feuerwehr in Potsdam ist es ein langer und aufwendiger Einsatz.

Potsdam - Ein Großfeuer hat am Samstag in Potsdam eine 2000 Quadratmeter große Lagerhalle eines Speditionsunternehmens zerstört. Das Gebäude im Ortsteil Fahrland, aus dem Flammen schlugen, stürzte ein. Eine riesige Rauchwolke stieg auf. Die Feuerwehr hatte den Brand schon einige Stunden nach Ausbruch unter Kontrolle, doch erst nach knapp 16 Stunden - um 3.30 Uhr am Sonntagmorgen - konnte der Brand endgültig gelöscht werden, wie die Regionalleitstelle mitteilte.

Die Bevölkerung war am Samstagnachmittag zunächst vor starkem Rauch gewarnt worden. Als diese Warnung wieder aufgehoben wurde, kam per Warn-App die nächste Gefahreninformation wegen Geruchsbelästigung.

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei sagte: „Wir gehen von Brandstiftung aus.“ Die Kriminaltechnik werde ihre Untersuchungen aufnehmen, sobald der Brandort betreten werden könne. In der Lagerhalle sollen laut Feuerwehr Möbel untergebracht gewesen sein. Zur Schadenhöhe konnte die Polizei auch am frühen Sonntagmorgen noch keine Angaben machen.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit mehr als 100 Einsatzkräften. Um 11.40 Uhr am Samstagvormittag hatte der Einsatz begonnen, die letzten Nachlöscharbeiten waren dann gegen 3.30 Uhr am Sonntagmorgen beendet, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Straßen waren gesperrt. Auch das Technische Hilfswerk unterstützte bei dem Einsatz. dpa