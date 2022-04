Feuerwehren bekommen elf Millionen Euro für Infrastruktur

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Mehr als zwei Dutzend Feuerwehren in Brandenburg bekommen finanzielle Hilfe vor allem für den Neu- und Umbau ihrer Feuerwehrhäuser. Etwas mehr als elf Millionen Euro gingen in diesem Jahr an 27 Feuerwehren und an den Landkreis Barnim, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Im vergangenen Jahr gab es mit 10,2 Millionen Euro etwas weniger Geld für die Infrastruktur der Wehren.

Kremmen - Die höchsten Fördersummen erhalten diesmal die Stadt Kremmen (Landkreis Oberhavel) und die Gemeinde Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mit jeweils 820 000 Euro für den Neubau der Feuerwehrhäuser. Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte: „Investitionen in die Feuerwehren im Land sind Investitionen in die Sicherheit aller Brandenburgerinnen und Brandenburger.“

Das Geld stammt aus einer Richtlinie für die Feuerwehr-Infrastruktur von 2020 im Zuge des Zukunftsinvestitionsfonds. Bis zum September 2021 konnten die Kommunen Anträge für Bauprojekte zur Förderung für dieses Jahr einreichen. Von 44 Anträgen wurden 28 laut Ministerium genehmigt. dpa