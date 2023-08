Flammen in Hauskeller: Nachbarn vermuten Explosion

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In einem Einfamilienhaus in Brieselang (Landkreis Havelland) ist der Keller in Flammen aufgegangen. Nachdem es am Sonntagabend einen lauten Knall gegeben hatte, alarmierten mehrere Anrufer die Feuerwehr, wie die Regionalleitstelle aus Potsdam mitteilte. Sie vermuteten eine Explosion. Der Brand aus dem Keller habe das Haus komplett verqualmt, hieß es.

Brieselang - Es wurde niemand verletzt, die Feuerwehr löschte den Brand. dpa