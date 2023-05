Flüchtlinge: Potsdam will Modellprojekt für „Spurwechsel“

Die Landeshauptstadt Potsdam will als erste Kommune in Brandenburg eine Modelleinrichtung für einen „Spurwechsel“ von abgelehnten Asylbewerbern hin zu einem Aufenthaltstitel schaffen. Dabei gehe es um bis zu 300 Menschen, die bereits seit Jahren als geduldete Flüchtlinge in Potsdam lebten, teilte das Integrationsministerium am Dienstag mit.

Potsdam - In den Modellprojekten sollen Flüchtlinge, die nach Ablehnung ihres Asylantrags nur geduldet werden, mit beruflicher Fortbildung und Sprachunterricht für einen Aufenthaltserlaubnis qualifiziert werden. Nach dem Gesetz hätten die Behörden einen Ermessensspielraum bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln an geduldete Flüchtlinge, wenn sie sich nachhaltig integriert hätten, teilte das Ministerium mit.

„In Potsdam leben geflüchtete Menschen, die als Geduldete einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben. Das aber führt zu einem oft mehrere Jahre andauernden Leben in der Schwebe“, sagte der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). „Viele von ihnen würden gerne eine Beschäftigung aufnehmen, wenn sie denn Zugang zum Arbeitsmarkt und zu den hierfür nötigen Qualifizierungen hätten.“ Dort wolle die Stadt mit dem Modellprojekt ansetzen.

Das Projekt ist nach Angaben des Ministeriums zunächst bis Ende 2024 befristet. Dann sollen die Ergebnisse ausgewertet werden. Mit dem „Spurwechsel“ könnten die Kommunen mittelfristig von den Kosten für die Versorgung der Flüchtlinge entlastet werden, sagte ein Ministeriumssprecher. Daher sei man in Gesprächen mit den Landkreisen und Kommunen zur Einrichtung weiterer Modellprojekte.

Vor dem Flüchtlingsgipfel der Länderchefs mit dem Bundeskanzler am Mittwoch forderte Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) eine Integration der Flüchtlinge von Anfang an. „Erstorientierungskurse und Sprachkurse müssen allen Geflüchteten angeboten werden“, forderte sie. Integration sei ein Thema, das auch über die Zukunftsfähigkeit Deutschlands bestimme. „Wir brauchen dauerhaft Zuwanderung, um die großen sozial- und arbeitspolitischen Herausforderungen, die der demografische Wandel mit sich bringt, bewältigen zu können“, erklärte Nonnemacher. dpa