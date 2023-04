Flughafen BER: Entspannter, österlicher Reiseverkehr

Passagiere stehen am Sicherheitscheck an und gehen durch die Halle im Flughafen Berlin-Brandenburg (BER). © Annette Riedl/dpa/Archivbild

Ostern ist auch Reisezeit - am Flughafen Berlin-Brandenburg dieses Jahr aber ohne große Auffälligkeiten. „Bisher ist es durchweg entspannter österlicher Reiseverkehr“, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Es läuft.“ Für Ostermontag erwartet der Flughafen gut 70.000 Passagiere, so viele wurden den Angaben zufolge auch am Karfreitag gezählt.

Berlin - Am BER werden in der gesamten Ferienzeit bis zum 16. April Flüge zu 123 Destinationen angeboten. 56 Fluggesellschaften steuern Ziele in 47 Ländern an, wie der Flughafen mitteilte. Erwartet werden insgesamt 1,15 Millionen Passagiere. dpa