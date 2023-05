Flughafen BER lädt am Wochenende zur Jobmesse

Interessierte können sich an diesem Samstag auf der Flughafenjobmesse am BER über potenzielle Berufe am Hauptstadtflughafen in Schönefeld informieren. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg organisiert das Treffen gemeinsam mit mehr als 30 am BER ansässigen Unternehmen, wie das Unternehmen mitteilte. Wer möchte, kann vor Ort in abgetrennten Bereichen zum Bewerbungsgespräch antreten.

Schönefeld - Unterlagen können, müssen aber nicht mitgebracht werden.