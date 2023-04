Förster entdeckt toten Mann in Waldstück bei Bernau

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Förster hat in einem Waldstück bei Bernau einen toten Mann entdeckt. Der augenscheinlich ältere Mann habe am Dienstag unter einer Plane gelegen, die zu einem Zelt aufgebaut worden war, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Woran der Mann starb, ist demnach unklar. Eine Fremdeinwirkung ist laut Polizei dem ersten Anschein nach nicht zu erkennen.

Bernau - Eine Obduktion soll in den kommenden Tagen die offenen Fragen zur Todesursache klären. Auch die Identität des Toten müsse noch festgestellt werden, so der Sprecher. dpa