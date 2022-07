Freizeitboot fängt auf Glindower See Feuer

Ausflügler lockt es in der Ferienzeit und bei gutem Sommerwetter mit Booten aufs Wasser. Auch die Wasserschutzpolizei hatte auf Seen im Westen Brandenburgs einiges zu tun.

Werder - Ein Motorboot ist am Samstag auf dem Glindower See in der Nähe von Werder an der Havel in Brand geraten. In Brandenburg an der Havel gab es außerdem einen Unfall mit einem Fahrgastschiff mit Ausflüglern auf dem Breitlingsee. Die Region an der Havel ist für Wassertourismus in Brandenburg bekannt.

Wie die Wasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte, versuchte ein Sportbootführer auf dem Glindower See, seinen ausgegangenen Innenbordmotor neu zu starten. Dabei habe es eine Verpuffung gegeben, der Motor sei sofort in Brand geraten. Beide Bootsinsassen konnten sich auf ein anderes Boot retten und wurden ans Ufer gebracht. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Motorboot aus Stahl sei vollständig ausgebrannt. Die Kriminaltechnik untersucht den Fall. Ob es ein technischer Defekt, menschliches Versagen oder eine Einwirkung von außen war, war bisher nicht bekannt. Weitere Details etwa zum Alter der Verletzten nannte die Polizei nicht.

Auf dem Breitlingsee in Brandenburg an der Havel versuchte ein Motorboot am Freitagnachmittag das vor ihm fahrende Fahrgastschiff „Havelfee“ zu überholen. Dabei entstand ein so starker Sog und Wellenschlag, dass das Fahrgastschiff sich neigte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurden drei Menschen an Bord verletzt. Dem Schiffsführer der „Havelfee“, das mit 44 Personen besetzt war, sei ein Ausweichen der Wellen nicht mehr möglich gewesen. Gegen den Sportbootführer wurde eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr eingeleitet. dpa