Frühlingshafte Temperaturen in Berlin und Brandenburg

Teilen

Krokusse blühen auf dem Grünstreifen einer Straße vor dem blauen Himmel, während die Bäume im Hintergrund noch kahl sind. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Auf frühlingshaftes Wetter können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg an diesem Wochenende freuen. Ab und an sollte aber der Regenschirm bereit liegen. Der Samstag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wolkig oder stark bewölkt, vielerorts bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht bleibt es zunächst niederschlagsfrei, später kann es lokale Schauer geben.

Berlin/Potsdam - Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 7 und 3 Grad.

Der Sonntag beginnt laut Vorhersage wechselnd bis stark bewölkt und zunächst trocken, ab dem Nachmittag kann schauerartiger Regen mit einzelnen kurzen Gewittern einsetzen. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht zu Montag ziehen die Niederschläge Richtung Polen ab, es bleibt aber stark bewölkt bis bedeckt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 4 Grad.

Zu Wochenbeginn wird es unfreundlicher und kühler. Der Montag ist stark bewölkt, vorübergehend kann es leicht regnen. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 10 und 13 Grad. dpa