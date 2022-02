Führungswechsel in brandenburgischer Kulturlandschaft

In der brandenburgischen Kulturlandschaft vollzieht sich ein Führungswechsel. Mit Katja Melzer, Annette Rupp und Anke Pätsch übernehmen in diesem Jahr drei Frauen die Leitung von Kulturinstitutionen, die von Bund und Land jährlich mit mehreren Millionen Euro gefördert werden. „Diese neuen Leiterinnen bringen nicht nur frischen Wind in Brandenburgs Kulturlandschaft, sondern werden diese auch nachhaltig verändern“, so Kulturministerin Manja Schüle (SPD) bei einer Pressekonferenz am Montag.

Potsdam - Die studierte Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Melzer wird demnach ab Anfang Mai als Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte vorstehen, die vom Land mit 3,2 Millionen Euro unterstützt wird. Direktorin der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf, die vom Land in diesem Jahr mit rund 900.000 Euro gefördert wird, ist bereits seit diesem Januar Annette Rupp. Sie hatte zuvor unter anderem die Leitung des Goethe-Instituts und des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles verantwortet.

Die Leitung des Kleist-Museum ins Frankfurt (Oder) schließlich hat im Februar die gebürtige Potsdamerin Anke Pätsch übernommen. Die PR-Beraterin und Stiftungsmanagerin ist damit Direktorin eines Hauses, das von Bund, Land und Stadt mit über einer Million Euro gefördert wird. Sie kündigte am Montag an, die Ausstellungsstücke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen: „Diese Schätze zu heben, zu pflegen und zu vermitteln, ist unser Kerngeschäft“, so Pätsch. dpa