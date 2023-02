Gaffer schubst und beleidigt Feuerwehrmann bei Einsatz

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Gaffer hat in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) einen Feuerwehrmann geschubst und beleidigt. Die Feuerwehr wollte am Mittwochnachmittag ein Kind von einer Stadtmauer retten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte sich ein 13-Jähriger den Abstieg aus sechs Metern nicht mehr getraut, die Feuerwehr half ihm mit einer Steckleiter.

Neuruppin - Passanten filmten den Einsatz und behinderten dabei die Arbeit der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte forderten die Anwesenden auf, Platz zu machen, ein 19-Jähriger schubste daraufhin den Feuerwehrmann. Erst als ein Augenzeuge dazwischen ging, entfernte sich der Mann. Der Feuerwehrmann blieb unverletzt. Gegen den mutmaßlichen Angreifer wird nun ermittelt. dpa