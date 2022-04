Gastrobranche setzt auf guten Saisonstart zu Ostern

Ausflügler genießen im Hafen von Lübbenau die Sonne. © Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbild

Nach dem Ende der meisten Corona-Schutzmaßnahmen spüren die Betriebe des Gaststättengewerbes einen Aufschwung. Noch sei die Branche aber nicht über den Berg, argumentiert die Dehoga.

Potsdam - Die Gastronomiebetriebe in Brandenburg setzen zu Ostern auf einen guten Start in die Saison. Die Abschaffung der 3G-Regelung habe bereits seit dem Wochenende zu einer deutlichen Belebung des Geschäfts geführt, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Brandenburg, Olaf Lücke, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Buchungen für die Ostertage seien ermutigend, wenngleich „noch Luft nach oben ist“.

Fast die Hälfte der Betriebe bezeichneten die Buchungslage als gut. Dabei sei zu berücksichtigen, dass durch die kurzfristigen Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen eine langfristige Planung nicht möglich gewesen sei. So erwarte die Branche, dass im Tagungs- und Kongressbereich erst am Mai eine Belebung zu erwarten sei, sagte Lücke.

In einer Umfrage hätten viele der befragten Unternehmen angegeben, Schutzmaßnahmen zunächst beibehalten zu wollen. Mitarbeiter würden gebeten, weiter Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich an die eingeübten Abstände zu halten. „Da ist bei den Betrieben ein großes Bewusstsein für ihre Eigenverantwortung vorhanden“, schätze der Geschäftsführer ein. Den Gästen bleibe vorbehalten, sich ebenfalls an die Schutzmaßnahmen zu halten.

Auch wenn die Aussichten positiv seien, sei die Branche noch nicht über den Berg. Im ersten Quartal hätten die Betriebe durchschnittlich 20 Prozent weniger Umsatz gehabt als im ersten Vierteljahr 2019. Wegen der kleinteiligen Struktur sei hingegen der Rückgang der Mitarbeiterzahl geringer ausgefallen als in anderen Ländern. Viele Betriebe hätten es geschafft, durch verschiedene Maßnahmen ihre Beschäftigten trotz der Pandemiefolgen zu halten. dpa